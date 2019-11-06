Полный игнор: Малахов оригинально наказал Лопыреву за предательство

На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Андрей Малахов рассказал, почему не стал приглашать в свою программу бывшую знакомую Викторию Лопыреву. Оказалось, что телеведущий болезненно воспринял известие о том, что модель увела из семьи мужчину.

Напомним, Виктория некогда состояла в приятельских отношениях с бывшей супругой своего нынешнего возлюбленного Игоря Булатова Татевик Карапетян. Была вхожа в его семью, часто появлялась на семейных праздниках и считалась лицом салона красоты своей соперницы, получая за это бесплатные процедуры.

В какой момент у бизнесмена и посла чемпионата мира завязались романтические отношения, неизвестно. Но факт остается фактом: мужчина бросил беременную вторым ребенком жену и завел с Лопыревой еще одного наследника.

Малахов, друживший некогда с Булатовым и поддерживающий до сих пор близкие отношения с Татевик, тяжело воспринял это известие и решил своеобразно наказать Викторию. «В данном случае лучшим наказанием для нее будет полное отсутствие ее в СМИ. Потому что без журналистов она просто красивая девушка», — заявил он.