Сумбурный выход в свет: жену Урганта заподозрили в беременности

Иван Ургант посетил благотворительный ужин фонда «Друзья», который прошел в ресторане в «Москва-Сити». Телеведущий показался на мероприятии вместе с супругой Натальей Кикнадзе.
Многие поклонники обратили внимание на внешней вид жены шоумена. Женщина была одета в длинное платье и не менее длинное пальто, которое скрывало почти всю ее фигуру. Кроме того, Наталья выглядела довольно усталой. По этой причине пользователи соцсетей предположили, что Наталья может быть снова беременной.
Кроме Урганта и его супруги, на благотворительном ужине отметились Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, Сергей Капков, Наталья Давыдова, Ингеборга Дапкунайте и другие.