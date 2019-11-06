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Сумбурный выход в свет: жену Урганта заподозрили в беременности

Телеведущий посетил благотворительный ужин с супругой Натальей Кикнадзе, которая старательно прикрывала живот пальто.

Сумбурный выход в свет: жену Урганта заподозрили в беременности
Иван Ургант и Наталья Кикнадзе. Фото: Михаил Фролов/КП

Иван Ургант посетил благотворительный ужин фонда «Друзья», который прошел в ресторане в «Москва-Сити». Телеведущий показался на мероприятии вместе с супругой Натальей Кикнадзе. 

Многие поклонники обратили внимание на внешней вид жены шоумена. Женщина была одета в длинное платье и не менее длинное пальто, которое скрывало почти всю ее фигуру. Кроме того, Наталья выглядела довольно усталой. По этой причине пользователи соцсетей предположили, что Наталья может быть снова беременной. 

Кроме Урганта и его супруги, на благотворительном ужине отметились Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым, Сергей Капков, Наталья Давыдова, Ингеборга Дапкунайте и другие. 

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Тэги:

Иван УргантИнгеборга ДапкунайтеКонстантин БогомоловКсения СобчакНаталья Кикнадзе
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Сумбурный выход в свет: жену Урганта заподозрили в беременности
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