Эксперт по языку жестов оценил отношения Кудрявцевой с молодым мужем

Лера Кудрявцева, как известно, долго не могла встретить свою любовь. Ее первый брак с барабанщиком из группы «Ласковый май» продлился только два года. Неудачными оказались и отношения девушки с бизнесменом Андреем Морозовым. Но в 2013 году телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Многих смущала большая разница в возрасте между супругами — 16 лет, но время показало, что они крепкая пара.

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В прошлом году Лера подарила возлюбленному дочку Машу. Теперь они не только вместе заботятся о ребенке, но и путешествуют. Спортсмен рад быть с супругой, даже когда она изнуряет его продолжительными прогулками по Риму. Специально для портала Teleprogramma.pro Илья Анищенко, эксперт по лжи и языку жестов, консультант силовых ведомств, телеведущий и блогер, проанализировал снимки влюбленной пары.

«Ощущение, что они недавно поженились. Снимки будто из романтического путешествия. По фотографиям, по жестам, они друг друга обнимают, руки друг на друга складывают, голову. Я не вижу у них ничего плохо, явно хорошие отношения, добрые. В плане чувств и эмоций — все хорошо», — высказался эксперт.

Илья отметил, что Кудрявцева и Макаров производят впечатление счастливой пары. Он уверен, что их совместные снимки в соцсетях не постановочные. Анищенко пояснил, что давно изучал пары и не раз замечал, что перед расставанием у людей меняются жесты и отчетливо видно, когда они движутся к разводу.

«Особенно это было в паре Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, когда они расставались. Тарасов в последние два или три месяца на совместных фотографиях вообще не улыбался, если она более-менее улыбалась, то у него и улыбки не было и печаль просто. В итоге он и стал инициатором развода», — вспомнил Илья.

Анализируя снимки Леры и Игоря, эксперт увидел в их жестах только искренность. Их бедра всегда развернуты друг к другу и не отстранены, тела часто соприкасаются, что свидетельствует тому, что у них царит гармония. «Там, где они стоят в парке, пусть они и не развернуты прям, но видно, что она получает удовольствие, чуть-чуть расслаблена, ногу согнула, вес переместила и может спокойно довериться супругу», — отметил Анищенко.