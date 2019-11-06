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«Это неэтично»: Лопырева прячется от критики в Сети за шаблонными фразами

Поклонники телеведущей задались вопросом, как обстоят дела у детей Игоря Булатова.

«Это неэтично»: Лопырева прячется от критики в Сети за шаблонными фразами
Виктория Лопырева. Фото Global look press / КП

Виктория Лопырева выложила в Сеть трогательный снимок с маленьким сыном Марком Лионелем и возлюбленным Игорем Булатовым. Люди восприняли этот кадр неоднозначно. Многие пришли в восторг от семейной идиллии, завалив блог телеведущей комплиментами и пожеланиями счастья.

Но часть подписчиков Виктории задалась вопросом: а что с детьми Булатова от предыдущего брака? Видят ли они своего папу? Заботится ли о них? Пользователи Сети не случайно задались этими вопросами, ведь бизнесмен оставил беременную жену. По слухам, как раз ради Виктории. Впрочем, телеведущая не раз говорила, что не знала об интересном положении своей соперницы.

Поскольку модель не стала отвечать на вопросы хейтеров, Teleprogramma.pro решила связаться с ней лично. Однако и с нами телеведущая не захотела обсуждать своего возлюбленного. «Мне кажется, не совсем этично задавать мне такие вопросы, мы с вами лично не знакомы», — сказала она корреспонденту издания.

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«Это неэтично»: Лопырева прячется от критики в Сети за шаблонными фразами
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