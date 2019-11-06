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«Это уже грань»: диетолог Соломатина заверила, что Глюкоза близка к анорексии

На новом фото певица предстала в откровенном купальнике, подчеркнувшем не только достоинства, но и изъяны ее тела.

«Это уже грань»: диетолог Соломатина заверила, что Глюкоза близка к анорексии
Глюкоза. фото: globallookpress.com/

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, всегда обладала стройной и подтянутой фигурой. Сейчас певице уже 33 года. Она счастливая мама двух дочерей: Лидии и Веры. После последних родов знаменитости прошло уже восемь лет, поэтому она давно вернулась в форму. Во время отпуска артистка часто хвастается своей фигурой в бикини. Держать себя в форме ей помогает йога и правильное питание.

Однако, как и многие россияне, осенью Глюкоза скучает по лету и мечтает об отдыхе. Накануне она опубликовала фото из ОАЭ, на котором она позирует на пляже в слитном купальнике телесного цвета. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и все изгибы фигуры. Примечательно, что Наталья для фото накрасилась и приняла смелую позу.

Одни поклонники посчитали кадр слишком пошлым, а другие стали восхищаться фигурой звезды. «Ну почему! Ты так! Божественна», «Такая тоненькая», «Наташа, у вас прекрасная внешность!» — стали писать подписчики. Некоторые были обеспокоены худобой певицы. Специально для портала Teleprogramma.pro диетолог Елена Соломатина оценила физическую форму Глюкозы. Как оказалось, артистке есть о чем беспокоиться.

«Это не фотомонтаж, она действительно очень похудела, и я думаю, что не случайно, а целенаправленно. Как правило, когда человек начинает целенаправленно худеть плюс заниматься спортом, а тут видно, что она так или иначе поддерживает форму, он выкладывает такие фотографии», — высказалась Елена Павловна.

Она отметила, что выглядит Глюкоза, на самом деле, не очень здорово. «На фото заметно ключицы выпирают, ребра видны, грудина выпирает, и, по большому счету, она молодец, еще ракурс удачно подобрала. Но в принципе, это уже грань — ближе к анорексии. Потому что индекс массы тела у нее сейчас ниже необходимого. Скорее всего, скоро мы ее увидим совсем в другой форме, потому что она будет набирать вес», — поделилась мнением диетолог.

Эксперт отметила, что держать вес на одном уровне, в случае Глюкозы, очень сложно. Также Соломатина добавила, что организму нужна подкожножировая прослойка, поэтому вес обычно возвращается после похудения и удерживается. «Она молодец, что занимается спортом, но видно, что идет распад мышечной ткани, а это уже опасная история», — подчеркнула женщина. По ее словам, после такого сильного похудения ослабевают мышцы и даже органы. Однако диетолог пояснила, что в 30 лет не так опасно сильно худеть, как в 40, поэтому у Глюкозы есть время исправить ситуацию.

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«Это уже грань»: диетолог Соломатина заверила, что Глюкоза близка к анорексии
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