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Подробности госпитализации: у Катрин Денев случился инсульт

Ее близкие сообщили, что актриса временно прекратит съемки в кино.

Подробности госпитализации: у Катрин Денев случился инсульт
Катрин Денев. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Французская актриса и певица Катрин Денев, которая попала в больницу 6 ноября, изначально скрывала причину своего тяжелого состояния, но теперь стало ясно — женщина перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщает издание AFP.

Ее близкие родственники уже сделали заявление, в котором рассказали, что актриса возьмет временный отпуск для скорейшего восстановления здоровья. До происшествия она была занята на съемках фильма «Его жизнь» режиссера Эммануэля Берко.

Напомним, что 6 ноября стало известно о госпитализации актрисы. Ее состояние при этом разные источники описывали противоречиво — от «тяжелого» до «переутомления».

Позже заговорили об экстренной госпитализации 76-летней Катрин Денев (Catherine Deneuve). Знаменитость доставили в одну из клиник Парижа.

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Тэги:

ЗдоровьеинсультКатрин Денев
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Подробности госпитализации: у Катрин Денев случился инсульт
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