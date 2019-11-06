ЗВЕЗДЫ

«Тимур просто отрывается»: Миро предположила, что Тимати отдыхает с любовницей

Блогер высказалась на тему отпуска рэпера сразу после того, как Анастасия Решетова родила ему ребенка.

«Тимур просто отрывается»: Миро предположила, что Тимати отдыхает с любовницей
Тимати. Фото: Борис Моисеев/ЭГ

Совсем недавно девушка Тимати Анастасия Решетова родила музыканту ребенка. Счастливая мать делится с подписчиками радостью материнства. Однако самого  музыканта увидели на Мальдивах, где он занимался серфингом в компании друзей. 

Лена Миро обратила внимание на то, что некоторые СМИ решили, будто Тимати уехал на острова с новой возлюбленной. По мнению блогера, в этом нет ничего удивительного. Миро напомнила, что вскоре после того, как родила бывшая возлюбленная рэпера Алена Шишкова, он начал отношения с нынешней — Анастасией Решетовой. По мнению Лены, теперь, после рождения второго ребенка, настал черед новой подруги. Миро убеждена, что тем временем «Тимур просто отрывается». 

Анастасия Решетова и Тимати
Анастасия Решетова и Тимати. Фото: Брорис Кудрявов/ЭГ

Звездный блогер считает, что мало кто из звезд шоу-бизнеса посвящает много времени воспитанию детей — для этого есть няни. По мнению блогера, роль бывшей и нынешней девушек Тимати — продолжать вести микроблоги и заниматься бизнесом, который им «купили».  

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Тэги:

Алена ШишковаАнастасия РешетоваЛена МироТимати
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«Тимур просто отрывается»: Миро предположила, что Тимати отдыхает с любовницей
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