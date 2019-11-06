«Тимур просто отрывается»: Миро предположила, что Тимати отдыхает с любовницей

Блогер высказалась на тему отпуска рэпера сразу после того, как Анастасия Решетова родила ему ребенка.

Совсем недавно девушка Тимати Анастасия Решетова родила музыканту ребенка. Счастливая мать делится с подписчиками радостью материнства. Однако самого музыканта увидели на Мальдивах, где он занимался серфингом в компании друзей.

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Лена Миро обратила внимание на то, что некоторые СМИ решили, будто Тимати уехал на острова с новой возлюбленной. По мнению блогера, в этом нет ничего удивительного. Миро напомнила, что вскоре после того, как родила бывшая возлюбленная рэпера Алена Шишкова, он начал отношения с нынешней — Анастасией Решетовой. По мнению Лены, теперь, после рождения второго ребенка, настал черед новой подруги. Миро убеждена, что тем временем «Тимур просто отрывается».

Звездный блогер считает, что мало кто из звезд шоу-бизнеса посвящает много времени воспитанию детей — для этого есть няни. По мнению блогера, роль бывшей и нынешней девушек Тимати — продолжать вести микроблоги и заниматься бизнесом, который им «купили».