Визажист объяснил, как Ковальчук добилась эффекта сияющей кожи

На новом видео певица похвасталась не просто стройными ногами, но и идеальной кожей. Представитель MAX FACTOR разъяснил детали.

Юлия Ковальчук в 36 лет обладает стройной фигурой и идеально гладкой кожей. И это при том, что она два года назад родила дочку Амелию. Ко всему прочему, из-за профессии девушке постоянно приходится наносить грим на лицо, чтобы выглядеть идеально в кадре. Часто, если не делать должный уход, поры забиваются и это приводит к преждевременному старению кожи и другим неприятным последствиям.

В обычной жизни Юлия часто ходит без макияжа. А вот на сцене и на фотосессиях артистка предпочитает представать в безупречной форме. Во время новой съемки, певица облачилась в облегающее мини-платье пудрового цвета. Образ завершили пышные локоны, яркий мейк и серебристые босоножки на шпильке. В кадре визажист Юрий Столяров наносит декоративную косметику сначала на лицо звезды, а потом на ее ноги.

«А на ноги то зачем?», — удивились поклонники. «Приятно», — шутливо ответила Ковальчук. Однако оказалось, что все-таки певца прибегла к хитрости, использовав хайлайтер. Это секрет порталу Teleprogramma.pro раскрыл Владимир Калинчев — визажист, официальный представитель МАX FACTOR.

«Можно подумать вы сами так не делаете», — удивился он.

Эксперт объяснил, какого эффекта добилась Ковальчук с помощью косметики. «Дает свечение, такое же, как и на лице. Кто-то делает это маслом, кто-то кремовым хайлайтером, кто-то сухим», — пояснил визажист. «Вы же, девочки, должны все знать», — подчеркнул он. «Это летом очень красиво, на загорелой коже, на съемках. Так и ключицы можно сделать, и руки, и зону декольте, ноги. Красивое тело будет, красивая кожа», — высказался Калинчев.