ЗВЕЗДЫ

Мимишная история: Жуков впервые объяснил, почему дал сыну необычное имя

Девятилетнего наследника певца зовут Энджел.

Мимишная история: Жуков впервые объяснил, почему дал сыну необычное имя
Сергей Жуков с женой. фото: globallookpress.com

Сергей Жуков прославился в 90-х с группой «Руки вверх». Сейчас артист продолжает собирать полные концертные залы и ездить в туры. При этом ему удалось создать крепкую семью. Он уже почти 12 лет состоит в браке с экс-солисткой группы «Сливки» Региной Бур, которая подарила ему троих наследников: дочку Нику и сыновей Энджела и Мирона. В новом интервью певец признался, что очень счастлив быть многодетным папой.

«Когда приезжаешь домой с гастролей и дико соскучился по детям, а они начинают все тебя обнимать, — в такие моменты я могу даже заплакать», — признался Жуков.

По словам артиста, своим наследникам он давал достаточно обычные имена, но было и исключение, связанное с его девятилетним сыном. «Мы были в Израиле, когда Регина была беременна, к ней подошел священник, положил руку на живот и сказал: „У вас там ангел“. Мы сразу обратили внимание на его слова — так и назвали сына: Энджел», — пояснил певец.

Пока дети Сергея не определились с будущими профессиями. Однако артист отметил, что его дочка всерьез увлекается танцами. Ника даже выпустила два клипа, а недавно отец поддержал ее на сцене, когда она выступила с танцевальным номером. Способностями девочки восхитилась даже Ольга Бузова. «Какая девочка! Талант», — написала она в соцсети.

К слову, у Жукова есть еще одна наследница от первого брака Анастасия. Он поддерживает с ней отношения, хоть девушка и живет в США. По словам артиста, каждый год они вместе отдыхают, а когда есть возможность, Настя приезжает в Россию. К слову, в семье певца есть железное правило. «У нас не принято в семье повышать голос. А еще мы очень любим наши семейные традиции», — отметил Сергей. Оказалось, что по вечерам семья артиста собирается вместе. Во время чаепития они делятся впечатлениями, новостями и даже проблемами, об этом Жуков поведал изданию WomanHit.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детиСергей ЖуковСергей Жуков и Регина Бурд
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мимишная история: Жуков впервые объяснил, почему дал сыну необычное имя
Интересно?
Поделись с друзьями: