Мимишная история: Жуков впервые объяснил, почему дал сыну необычное имя

Сергей Жуков прославился в 90-х с группой «Руки вверх». Сейчас артист продолжает собирать полные концертные залы и ездить в туры. При этом ему удалось создать крепкую семью. Он уже почти 12 лет состоит в браке с экс-солисткой группы «Сливки» Региной Бур, которая подарила ему троих наследников: дочку Нику и сыновей Энджела и Мирона. В новом интервью певец признался, что очень счастлив быть многодетным папой.

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«Когда приезжаешь домой с гастролей и дико соскучился по детям, а они начинают все тебя обнимать, — в такие моменты я могу даже заплакать», — признался Жуков.

По словам артиста, своим наследникам он давал достаточно обычные имена, но было и исключение, связанное с его девятилетним сыном. «Мы были в Израиле, когда Регина была беременна, к ней подошел священник, положил руку на живот и сказал: „У вас там ангел“. Мы сразу обратили внимание на его слова — так и назвали сына: Энджел», — пояснил певец.

Пока дети Сергея не определились с будущими профессиями. Однако артист отметил, что его дочка всерьез увлекается танцами. Ника даже выпустила два клипа, а недавно отец поддержал ее на сцене, когда она выступила с танцевальным номером. Способностями девочки восхитилась даже Ольга Бузова. «Какая девочка! Талант», — написала она в соцсети.

К слову, у Жукова есть еще одна наследница от первого брака Анастасия. Он поддерживает с ней отношения, хоть девушка и живет в США. По словам артиста, каждый год они вместе отдыхают, а когда есть возможность, Настя приезжает в Россию. К слову, в семье певца есть железное правило. «У нас не принято в семье повышать голос. А еще мы очень любим наши семейные традиции», — отметил Сергей. Оказалось, что по вечерам семья артиста собирается вместе. Во время чаепития они делятся впечатлениями, новостями и даже проблемами, об этом Жуков поведал изданию WomanHit.