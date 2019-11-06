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Малахов отказался извиняться перед опозоренной Кирой Майер

Ведущий на всю страну продемонстрировал, как блогер продает себя богатым мужчинам.

Малахов отказался извиняться перед опозоренной Кирой Майер
Кира Майер. Кадр из программы "Прямой эфир"

Андрей Малахов признался, что испытывает неловкость перед Натальей Рудовой и Ольгой Серябкиной из-за своей скандальной передачи про эскортниц «Прямой эфир. Рынок шкур». И даже хотел бы извиниться перед ними лично, но актриса заблокировала его, а с певицей он не знаком лично.

Впрочем, на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» через экран он все-таки передал свои извинения Серябкиной. Напомним, на «Прямом эфире» он поставил звезд в одном ряду с эскортницами, чем сильно оскорбил девушек.

Однако оскорбленными оказались не только они, блогер Кира Майер была вынуждена удалить свой Instagram после выхода программы и исчезнуть с поля зрения журналистов и общественности. По словам Малахова, вначале она спряталась в Англии, а потом перебралась в Таиланд.

У нее телеведущий отказался просить прощения. «Я не готов кинуться к ней и сказать: «Кира, извини». Я всего лишь предоставил площадку для расследования. В случае с ней это было поставлено на поток», — сказал Андрей.

Он посоветовал Собчак открыть Telegram-канал «Рынок шкур» и самой убедиться, что девушка на самом деле является эскортницей. Якобы на ресурсе приведены все доказательства.

Напомним, в программе «Прямой эфир» было продемонстрировано видео, на котором девушка соглашается оказать определенные услуги за вполне реальные деньги. Кира не выдержала позора и сбежала прямо с передачи.

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Тэги:

Кира МайерКсения СобчакНаталья РудоваОльга Серябкинашоу "Осторожно Собчак"Эскортницы
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Малахов отказался извиняться перед опозоренной Кирой Майер
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