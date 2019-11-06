Малахов отказался извиняться перед опозоренной Кирой Майер

Ведущий на всю страну продемонстрировал, как блогер продает себя богатым мужчинам.

Андрей Малахов признался, что испытывает неловкость перед Натальей Рудовой и Ольгой Серябкиной из-за своей скандальной передачи про эскортниц «Прямой эфир. Рынок шкур». И даже хотел бы извиниться перед ними лично, но актриса заблокировала его, а с певицей он не знаком лично.

больше по теме Как любопытная Варвара: Собчак провела видеоэкскурсию по дому Малахова Это произошло в рамках ее YouTube-шоу.

Впрочем, на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» через экран он все-таки передал свои извинения Серябкиной. Напомним, на «Прямом эфире» он поставил звезд в одном ряду с эскортницами, чем сильно оскорбил девушек.

Однако оскорбленными оказались не только они, блогер Кира Майер была вынуждена удалить свой Instagram после выхода программы и исчезнуть с поля зрения журналистов и общественности. По словам Малахова, вначале она спряталась в Англии, а потом перебралась в Таиланд.

У нее телеведущий отказался просить прощения. «Я не готов кинуться к ней и сказать: «Кира, извини». Я всего лишь предоставил площадку для расследования. В случае с ней это было поставлено на поток», — сказал Андрей.

Он посоветовал Собчак открыть Telegram-канал «Рынок шкур» и самой убедиться, что девушка на самом деле является эскортницей. Якобы на ресурсе приведены все доказательства.

Напомним, в программе «Прямой эфир» было продемонстрировано видео, на котором девушка соглашается оказать определенные услуги за вполне реальные деньги. Кира не выдержала позора и сбежала прямо с передачи.