«Потрясен этим созданием»: 79-летний Виторган впервые показал двухмесячную дочку Клару

В декабре Эммануилу Виторгану исполнится 80 лет. Никто не ожидал, что накануне юбилея он станет отцом в четвертый раз. У него есть дочка Ксения от первого брака, которая подарила ему внука и правнучку, а также сын Максим от второй жены. С нынешней супругой Ириной Млодик артист обзавелся дочкой Этель в феврале 2018 года, а спустя чуть больше года он объявил, что суррогатная мать выносила для них еще одну девочку — Клару.

Если малышку Этель Виторган берет с собой в путешествия и часто публикует снимки с ней, то свою младшую наследницу он почти не показывает. По всей видимости, он ждет, пока кроха окрепнет. Однако актер согласился сняться в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир». Он показал комнату в квартире, которая стал детской. Там стоят кроватка, а также множество игрушек.

Эммануил показал свою двухмесячную дочку. Она мирно спит, как в кроватке, так и на руках у родителей.

«Я совершенно потрясен этим созданием. Мои дети, мои внуки и даже правнуки — это было уже очень давно. А сейчас я впервые, наверное, ощущаю это тепло потрясающее. Эти глаза, которые с каждым днем становятся все понимающее и понимающее. Поэтому мне хочется кричать на весь мир: „Ребята, рожайте“! Это такое чудо, и не важно в каком ты возрасте», — высказался Виторган.

Он признался, что постоянно хочет потрогать дочку, когда просыпается, проверить, спит она или нет. По словам артиста, чтобы сильно не напрягаться физически, они с супругой используют специальные люльки и коляски. Правда, из них кроха уже почти выросла. Одну из люлек малышке подарил ее брат Максим Виторган. «Я уже стал путаться, кто кому брат, тетя, бабушка. У меня полный маразм в этом смысле», — признался Эммануил.

Иван Краско, который находился в студии, похвалил Виторгана. Он когда-то с ним учился в одном вузе. Артист уверен, что его коллега все делает правильно. К слову, Эммануил ранее признался, что хочет еще детей.