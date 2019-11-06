Краско встретился со своей внебрачной дочкой после нескольких лет обид

89-летний Иван Краско не перестает оказываться в скандальных ситуациях. За его плечами четыре брака. У него есть наследники: дочери Галина и Юлия от первых двух жен, а также 16-летний сын Иван и 15-летний Федор от Натальи Вяль. А не так давно артист узнал, что у него возможно есть внебрачный сын и даже внучка. Неизвестный позвонил ему и сообщил такую неожиданную новость, но потом пропал. Теперь Иван Иванович ищет этого мужчину. Он хочет убедиться в том, что ему сказали правду.

Накануне многодетный отец стал героем передачи «Прямой эфир». В студии обсуждали то, что старшему наследнику артиста 62 года, а младшему 15 лет. Краско рассказал, что его сын Андрей, который скончался в 2006 году, появился на свет, когда он только поступал в институт. По звезды словам, тогда он был очень занят и практически пропустил это событие.

«А когда родилась Юленька, через девять лет, я уже насладился полностью и думал, что исчерпал свои отцовские чувства. Но когда она мне родила Ксюшу, внученьку, тут, ребята, во мне восторг такой был», — вспомнил актер.

На 72 году жизнь у него появился сын Ваня, на 74-м Федор. «Я до сих пор наслаждаюсь ими», — признался Краско. Он рассказал, как сейчас живут его наследники. По его словам его дочка Юлия живет в Варшаве вместе с его внучкой. Историю своего старшего сына артист назвал трагической. Подробности он рассказывать не стал, но вспомнил о своей внебрачной дочери Марины Янц-Краско 1981 года рождения.

«Она уехала в Америку. Там не все просто», — отметил Иван Иванович.

Андрей Малахов приготовил для артиста сюрприз. Его внебрачная дочка приехала в Москву. В студии она появилась в клетчатом платье обняла и расцеловала отца. Краско был рад увидеться со взрослой наследницей.

«Вот в Америке каких выращивают», — сказал Краско, обнявшись с дочкой. Девушка призналась, что она у матери одна, а вот у отца много детей. По ее словам, она знает далеко не всех своих братьев и сестер, но хот это исправить. «Это наша тайна, в детстве мы встречались гораздо чаще. Ты же помнишь, на гастролях. Она по моему унаследовала от папы и от мамы все лучшее», — отметил артист.

Марина живет в Нью Йорке. В 15 лет она приехала в штат Индиана как студентка по обмену. А потом вернулась домой, тогда ее отец попал в больницу. Она часто его навещала. Потом девушка снова вернулась в США.

«Папа приходил навещать меня раз в месяц, иногда чаще. Насколько я помню, папа приходил вечером, читал мне книги на ночь, укладывал меня спать. Конечно, отца мне не хватало. Спрашивала маму, почему его нет рядом. Она всегда отвечала, что папа меня очень любит», — рассказала девушка. «Он издал книгу и в главе про детей даже не упомянул мое имя. Из-за этого у меня зародилась серьезная обида на него. Я просто перестала с ним общаться. Несколько лет мы не общались», — вспомнила Марина.

В студии Краско пообещал исправить свою оплошность. Он заверил, что даже сам не знает, почему тогда не написал в книге о Марине. А девушка в ответ сказала, что давно его простила.