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Появились снимки выставленных на аукцион уникальных драгоценностей Зыкиной

Торги пройдут в начале декабря 2019 года.

Появились снимки выставленных на аукцион уникальных драгоценностей Зыкиной
Людмила Зыкина. фото: globallookpress.com/

Еще в конце октября появилась информация, что драгоценности, а также шубы и другие вещи Людмилы Зыкиной будут выставлены на аукцион. Как известно, артистка очень любила драгоценности и успела собрать целую коллекцию. Многие украшения были созданы специально для нее на заказ.

По некоторым данным, пустить вещи Зыкиной с молотка решил ее племянник Сергей. В 2012 году он уже пытался таким образом выручить деньги за драгоценности, но торги признали недействительными. Вырученная сумма в 31,6 миллиона рублей родным артистки так и не досталась. На этот раз аукцион намеченный на декабрь, тоже под угрозой срыва. Оказалось, что племянница Людмилы Зыкиной Екатерина не давала своего согласия на проведение аукциона. Она даже не знала, что его хотят провести.

Тем временем в Сети появились снимки знаменитых драгоценностей певицы. Среди них есть круглые небольшие сережки с бриллиантами. По слухам, у Зыкиной были любимые сережки с бриллиантами и сапфирами в 17 карат, которые оцениваются в 1 миллион рублей. Они тоже будут проданы с молотка.

Сережки Зыкиной. фото: Рукавицын Олег «Комсомольская правда»

Также у Людмилы Георгиевны было плетеное ожерелье, несколько перстней, брошки с драгоценными камнями, браслеты. Плюс золотые кружки и шкатулка с небольшими украшениями.

драгоценности Зыкиной. фото
Комплект с колье. фото: Рукавицын Олег «Комсомольская правда»

 

К слову, на аукцион планируют выставить даже ее ношеные кроссовки фирмы Nike, размера 39-40, которые носила артистка. А еще несколько шуб знаменитости. Стоимость каждой вещи начинается от 100 тысяч рублей. Увидеть больше фото можно в телеграм-канале агенства «Москва».

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аукционбогатое наследствоЛюдмила ЗыкинаСергей Зыкин
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Появились снимки выставленных на аукцион уникальных драгоценностей Зыкиной
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