Победительница «Битвы экстрасенсов» напророчила Батрутдинову серьезный роман

Тимур Батрутдинов после неудачного участия в шоу «Холостяк» зарекся, что больше не будет искать любовь в рамках шоу. Однако его переубедила Ольга Бузова. Юморист согласился вместе с ней снова попытать счастье на проекте «План Б». Вот уже несколько недель зрители следят за тем, как две звезды отсевают потенциальных женихов и невест. Скоро другу Гарика Харламова придется сделать сложный выбор.

Победительница 16-й «Битвы экстрасенсов» Викторию Райдос решила попробовать предсказать будущее Тимура. И она напророчила ему серьезное чувство. Экстрасенс отметила, что физиологический возраст артиста не соответствует психологическому. На самом деле, он очень молод, в нем много энергии, которую он не перестает тратить. Виктория не стала исключать, что, возможно, в этом и таится проблема Батрутдинова.

По мнению экстрасенса, шоумену нужна девушка моложе него, но при этом уже готовая к созданию семьи. Более того, она должна быть на одной волне с юмористом, жить с ним в одном ритме.

«Тимур сейчас находится как раз на пороге серьезного чувства. Я думаю, что в течение года его статус в личной жизни изменится», — предсказала Райдос.

Теперь главной загадкой остается то, встретит ли свою любовь артист на проекте «План Б» или ни одна из участниц шоу не сможет покорить его сердце. Не исключено, что вторая половинка не рискнула прийти на телепередачу. А пока можно следить за развитием событий каждое воскресение в 20:30 на канале ТНТ. К слову, накануне Тимур простился с серфершей Эллиной Канкадзе. Он отметил, что если бы они встретились вне шоу, то все могло сложиться иначе.