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Фигуристая Чехова в простыне устроила пикантную съемку на балконе

Телеведущая порадовала поклонников очередным провокационным фото в стиле ню.

Фигуристая Чехова в простыне устроила пикантную съемку на балконе
Анфиса Чехова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Анфиса Чехова решила порадовать поклонников очередным провокационным кадром. Знаменитость в одной простыне устроила пикантную фотосъёмку на балконе гостиничного номера. Телеведущая блеснула перед объективом фотокамеры аппетитными формами, кокетливо прикрыв пышную грудь.

«В райском отеле рождаются только светлые мысли», — призналась артистка.

Чехова не скрывает: она вполне довольна своей фигурой и не собирается изнурять организм жесткими диетами ради надуманных идеалов красоты. Телеведущая одна воспитывает семилетнего сына Соломона. Первенца Анфиса родила от экс-возлюбленного актера Гурама Баблишвили. Весной 2017 года знаменитость объявила о том, что она рассталась с избранником.

Сейчас телеведущая предпочитает не афишировать личную жизнь, Чехова активно занимается развитием собственной карьеры на ТВ. Кроме того, всю себя артистка посвящает воспитанию единственного наследника. Анфиса гордится сыном, который вырос самостоятельным и самодостаточным ребенком.

Анфиса Чехова блеснула формами в пикантной фотосъёмке (Фото: Instagram.com/achekhova)

«Соломон уже парень взрослый, и как вы все знаете, в этом году пошел в школу», — рассказывала о наследнике Чехова.

Телеведущая не препятствует мальчику видеться с Гурамом, прекрасно отдавая себе отчет в том, что в жизни ее сына должен присутствовать отец.

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Анфиса Чеховаестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возраста
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Фигуристая Чехова в простыне устроила пикантную съемку на балконе
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