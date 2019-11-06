Фигуристая Чехова в простыне устроила пикантную съемку на балконе

41-летняя Анфиса Чехова решила порадовать поклонников очередным провокационным кадром. Знаменитость в одной простыне устроила пикантную фотосъёмку на балконе гостиничного номера. Телеведущая блеснула перед объективом фотокамеры аппетитными формами, кокетливо прикрыв пышную грудь.

«В райском отеле рождаются только светлые мысли», — призналась артистка.

Чехова не скрывает: она вполне довольна своей фигурой и не собирается изнурять организм жесткими диетами ради надуманных идеалов красоты. Телеведущая одна воспитывает семилетнего сына Соломона. Первенца Анфиса родила от экс-возлюбленного актера Гурама Баблишвили. Весной 2017 года знаменитость объявила о том, что она рассталась с избранником.

Сейчас телеведущая предпочитает не афишировать личную жизнь, Чехова активно занимается развитием собственной карьеры на ТВ. Кроме того, всю себя артистка посвящает воспитанию единственного наследника. Анфиса гордится сыном, который вырос самостоятельным и самодостаточным ребенком.

«Соломон уже парень взрослый, и как вы все знаете, в этом году пошел в школу», — рассказывала о наследнике Чехова.

Телеведущая не препятствует мальчику видеться с Гурамом, прекрасно отдавая себе отчет в том, что в жизни ее сына должен присутствовать отец.