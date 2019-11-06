«Грех жаловаться»: Ксения Собчак высказалась о поцелуе с Филиппом Янковским

Телеведущая призналась, что муж «убьет или разведется»: если увидит фильм, в котором она снялась.

В июле-августе этого года проходили съемки нового фильма режиссера Михаила Расходникова «Номер 1». По сюжету, герой Филиппа Янковского после выхода из тюрьмы решает совершить последнее преступление — похищение из музея дорогой картины. Супругу главного персонажа сыграла Ксения Собчак.

Ксения поделилась с журналом «Hello!» некоторыми подробностями съемок. Так, выяснилось, что одной из самых сложных сцен стал поцелуй главного героя и его супруги, которую и играла Собчак. Ее пришлось снимать целых 12 часов. По признанию журналистки, все это время она не думала о самом поцелуе и старалась четко выполнять инструкции постановщика.

При этом Ксения отметила, что ей достался отличный партнер по съемкам. «Грех жаловаться!» — призналась Собчак, отмечая, что Филипп — «красивый человек», и что впоследствии «будет о чем рассказать внукам».

При этом Ксения предположила, что супруг вряд ли оценит эту работу. По ее словам, Константин Богомолов «убьет ее или разведется». Причиной тому — наличие у режиссера собственного вкуса и привычка отвергать все, что не вписывается в его собственную режиссерскую концепцию.