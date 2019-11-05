Болезнь взяла свое: Бритни Спирс резко постарела

Поклонники бьют тревогу: любимая певица и в прошлом королева поп-сцены неожиданно стала выглядеть старше на пару десятков лет.

Бритни Спирс всеми способами старается показать, что держит себя в форме и не собирается сдавать. Однако ее подписчики в соцсетях замечают, что внешне певица становится все старше.

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Спирс с завидной регулярностью демонстрирует в Instagram свои достижения в области фитнеса. Она выполняет различные упражнения, встает на шпагат и даже стоит на руках. И действительно, ее телосложению можно позавидовать. Однако при взгляде на лицо экс-дивы становится очевидно, что все не так гладко.

На коже Спирс множество морщин, а само лицо скорее подошло бы 60-летней женщине. Те, кто хорошо знаком с биографией артистки, предполагают, что виной всему могут быть запрещенные препараты, которые та начала употреблять после развода Кевином Федерлайном.

Сегодня у Спирс новый бойфренд моложе ее на 10 лет, однако, по всей видимости, это не помогает ей помолодеть.