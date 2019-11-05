ЗВЕЗДЫ

Болезнь взяла свое: Бритни Спирс резко постарела

Поклонники бьют тревогу: любимая певица и в прошлом королева поп-сцены неожиданно стала выглядеть старше на пару десятков лет.

Болезнь взяла свое: Бритни Спирс резко постарела
Бритни Спирс. Фото: GlobalLookPress

Бритни Спирс всеми способами старается показать, что держит себя в форме и не собирается сдавать. Однако ее подписчики в соцсетях замечают, что внешне певица становится все старше. 

Спирс с завидной регулярностью демонстрирует в Instagram свои достижения в области фитнеса. Она выполняет различные упражнения, встает на шпагат и даже стоит на руках. И действительно, ее телосложению можно позавидовать. Однако при взгляде на лицо экс-дивы становится очевидно, что все не так гладко. 

На коже Спирс множество морщин, а само лицо скорее подошло бы 60-летней женщине. Те, кто хорошо знаком с биографией артистки, предполагают, что виной всему могут быть запрещенные препараты, которые та начала употреблять после развода Кевином Федерлайном.

Сегодня у Спирс новый бойфренд моложе ее на 10 лет, однако, по всей видимости, это не помогает ей помолодеть. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бритни СпирсБритни Спирс и бойфренд Сэм АсгаривозрастПевицаФитнес
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Болезнь взяла свое: Бритни Спирс резко постарела
Интересно?
Поделись с друзьями: