«Все это очень некрасиво»: менеджер МакSим высказалась о нападках на артистку

Несколько дней назад певица дала концерт в Казани. Тогда многие поклонники обратили внимание на ее изменившуюся внешность.

Большинство тех, кто побывал на концерте МакSим в столице Татарстана, остались довольны ее выступлением. Однако нашлись и те, кто выразил обеспокоенность ее внешностью. Так, недоброжелатели написали, что артистка была «опухшей», а кто-то предположил, что она принимает антидепрессанты. Иные отметили, что певице с трудом давались некоторые песни.

Представитель МакSим высказала в прессе свое отношение к этим заявлениям. Маргарита Соколова отметила, что концерт прошел с аншлагом и все зрители остались довольны. По ее словам, недовольство высказала только одна «девочка». «Все зацепились за эту девочку», — объяснил Маргарита, добавив, что СМИ начали перепечатывать друг у друга ее сообщения.

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«Все это очень некрасиво», — цитирует Соколову портал «СтарХит». Она подчеркнула также, что ради концерта МакSим ее поклонники приехал в Казань из Чебоксар и Воронежа.