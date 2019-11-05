Светская жизнь: Елена Николаева вышла в свет с бывшим Анастасии Волочковой

В Москве состоялась премьера фильма «Ford против Ferrari». Кинокартина о том, как гонщик и автоконструктор решают создать автомобиль, способный состязаться с самым известным в мире спорткаром на чемпионате мира во Франции.

На показе картины собралось немало известных гостей. Среди них была и актриса Елена Николаева. В кино она пришла не одна, а с кавалером, в котором многие тут же узнали Игоря Вдовина.

О романе между телеведущей и бизнесменом стало известно еще в мае. Тогда Вдовин появился в компании Николаевой на Московском международном кинофестивале. Впоследствии Елена посещала другую кинопремьеру вместе с дочерью Волочковой и Вдовина Ариадной.

Известно, что Игорь и Елена состоят в отношениях уже более года. Ведущая «Доброго утра» прекрасно ладит с 13-летней дочерью Вдовина. Пара живет в квартире, которую бывший возлюбленной Волочковой снял для них в центре Москвы.