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Светская жизнь: Елена Николаева вышла в свет с бывшим Анастасии Волочковой

Игорь Вдовин появился в компании телеведущей на премьере фильма «Ford против Ferrari».

Светская жизнь: Елена Николаева вышла в свет с бывшим Анастасии Волочковой
Елена Николаева и Игорь Вдовин. Фото: Кристина Десятова

В Москве состоялась премьера фильма «Ford против Ferrari». Кинокартина о том, как гонщик и автоконструктор решают создать автомобиль, способный состязаться с самым известным в мире спорткаром на чемпионате мира во Франции. 

На показе картины собралось немало известных гостей. Среди них была и актриса Елена Николаева. В кино она пришла не одна, а с кавалером, в котором многие тут же узнали Игоря Вдовина. 

Игорь Вдовин и Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной
Игорь Вдовин и Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной. Фото: Людмила Стрижнова/КП

О романе между телеведущей и бизнесменом стало известно еще в мае. Тогда Вдовин появился в компании Николаевой на Московском международном кинофестивале. Впоследствии Елена посещала другую кинопремьеру вместе с дочерью Волочковой и Вдовина Ариадной. 

Елена Николаева прекрасно ладит с дочерью Волочковой
Елена Николаева прекрасно ладит с дочерью Волочковой. Фото: Михаил Фролов/КП

Известно, что Игорь и Елена состоят в отношениях уже более года. Ведущая «Доброго утра» прекрасно ладит с 13-летней дочерью Вдовина. Пара живет в квартире, которую бывший возлюбленной Волочковой снял для них в центре Москвы. 

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Анастасия Волочковав киноЕлена НиколаеваИгорь Вдовинкинопремьера
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Светская жизнь: Елена Николаева вышла в свет с бывшим Анастасии Волочковой
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