ЗВЕЗДЫ

«Мое тело многое пережило»: Анджелина Джоли поделилась личным

Актриса дала большое интервью журналу Harper’s Bazaar.

«Мое тело многое пережило»: Анджелина Джоли поделилась личным
Анджелина Джоли. Фото: GlobalLookPress

Анджелина Джоли стала героиней очередного номера глянцевого журнала Harper’s Bazaar. Актриса, недавно исполнившая главную роль в фильме «Малефисента», дала изданию подробное интервью о личной жизни. 

Джоли рассказала, что дети помогают ей открыть свое истинное «я». По ее словам, они многое пережили и именно у них актриса учится быть сильной. Она добавила, что в свою очередь помогает детям уметь переживать боль и научиться заявлять о своей сущности. 

Джоли с детьми
Джоли с детьми. Фото: GlobalLookPress

Джоли не смогла избежать темы своего бывшего мужа. Она призналась, что хотела бы уехать жить за границу. Сейчас, как она заявила, из-за детей ей приходится жить там, где живет Брэд Питт. Однако, когда дети достигнут совершеннолетия, Анджелина собирается покинуть страну. 

Также Джоли призналась, что испытала с момента развода. «Мое тело многое пережило за последнее десятилетие, особенно за последние четыре года», — заявила она и добавила, что с невидимыми шрамами труднее бороться, чем с видимыми. 

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Тэги:

"Harper's Bazaar"Анджелина ДжолиБрэд Питтдети звездИнтервью
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«Мое тело многое пережило»: Анджелина Джоли поделилась личным
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