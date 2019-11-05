«Мое тело многое пережило»: Анджелина Джоли поделилась личным

Анджелина Джоли стала героиней очередного номера глянцевого журнала Harper’s Bazaar. Актриса, недавно исполнившая главную роль в фильме «Малефисента», дала изданию подробное интервью о личной жизни.

Джоли рассказала, что дети помогают ей открыть свое истинное «я». По ее словам, они многое пережили и именно у них актриса учится быть сильной. Она добавила, что в свою очередь помогает детям уметь переживать боль и научиться заявлять о своей сущности.

Джоли не смогла избежать темы своего бывшего мужа. Она призналась, что хотела бы уехать жить за границу. Сейчас, как она заявила, из-за детей ей приходится жить там, где живет Брэд Питт. Однако, когда дети достигнут совершеннолетия, Анджелина собирается покинуть страну.

Также Джоли призналась, что испытала с момента развода. «Мое тело многое пережило за последнее десятилетие, особенно за последние четыре года», — заявила она и добавила, что с невидимыми шрамами труднее бороться, чем с видимыми.