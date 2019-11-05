«Кардинальные меры не нужны»: диетолог похвалила фигуру Эммы Малининой

Даже находясь в отпуске, 57-летняя супруга народного артиста России не забывает о ежедневных тренировках в спортзале. Марият Мухина дала комментарий на этот счет.

Эмма Малинина не скрывает: она тщательно следит за своей фигурой. Если знаменитость позволяет себе полакомиться десертом, она обязательно проработает все калории на тренажерах. Даже отправляясь в отпуск, возлюбленная народного артиста России старается не пропускать ежедневных тренировок: пешие прогулки, занятия в спортзале, активный отдых на свежем воздухе, водные процедуры — все это помогает супруге Александра Малинина выглядеть значительно моложе своих лет.

Об этом в интервью Teleprogramma.pro упоминала и звездный диетолог Марият Мухина. Делясь экспертным мнением с нашим корреспондентом, она посоветовала поклонникам избранницы прославленного исполнителя обратить внимание на ее безупречную внешность — отсутствие мимических морщин в виде носогубных складок, которые у многих девушек появляются уже в 25-летнем возрасте.

Марият не сомневается, что Эмма пользуется различными косметическими процедурами, успешно избегая вмешательства пластической хирургии.

«Все-таки, когда мы видим оперированное лицо, сразу подмечаем некоторые существенные нюансы: ограниченную мимику или потерю черт лица», — добавила диетолог, заверив, что она, без сомнения, может похвалить Малинину и за ее стройность.

Мухина убеждена, что поддерживать фигуру в тонусе Эмме удается без хирургии: все благодаря правильному образу жизни, отлаженной системе питания и умеренным физическим нагрузкам.