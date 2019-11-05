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Со спортсменами никак: бывшая жена Кержакова рассталась с хоккеистом

Милана Тюльпанова только недавно начала строить новые отношения после развода, однако они тоже не сложились.

Со спортсменами никак: бывшая жена Кержакова рассталась с хоккеистом
Милана Тюльпанова с сыном. Фото: instagram.com/milana_tulpanova

Милана Тюльпанова развелась с футболистом Александром Кержаковым в апреле этого года. Довольно продолжительное время у нее занял процесс установления прав на ребенка. Однако уже летом она закрутила роман с 19-летним хоккеистом Егором Замулой. Тогда Милана рассказывала, что спортсмен часто приезжает к ней в Санкт-Петербург. 

Однако сейчас Милана призналась в микроблоге, что не состоит ни в какой связи. Ранее Милана рассказывала, что после развода сильно пересмотрела свои взгляды на отношения. По ее словам, лучше всего в такой ситуации обратиться к психологу. Она также писала, что для нее главное — как ее новый возлюбленный будет относиться к ее ребенку.

Несмотря на расставание, судя по всему, Тюльпанова не унывает. На своей странице в Instagram она рассказывает о технике, которую приобрела для ведения собственного блога, и делится планами в этом направлении. 

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Со спортсменами никак: бывшая жена Кержакова рассталась с хоккеистом
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