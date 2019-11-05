Бьюти-блогер объяснила, как Кудрявцева добилась эффекта естественного макияжа

В Сети появилось архивное фото телеведущей, на котором возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова предстала без привычного сценического грима.

В интервью Teleprogramma.pro бьюти-блогер Лилиана Мамотина прокомментировала «естественный» макияж Леры Кудрявцевой, объяснив, как возлюбленной хоккеиста Игоря Макарова удалось добиться подобного эффекта, несмотря на использование косметики. Ни для кого не секрет, что ведущая программы «Секрет на миллион» редко появляется на публике ненакрашенной, а для съемок светская львица отдает предпочтение яркому гриму.

Несмотря на это, в Сети появилось «домашнее» фото Кудрявцевой, отдавшей предпочтение трендовой нюдовой палитре в макияже. По словам бьюти-блогера, Лера всегда отличалась тонким вкусом. Знаменитость знает толк в красоте и неплохо разбирается в моде.

«Кудрявцева всегда выглядит ухоженно и критиковать ее практически не за что», — заверила Лилиана.

Эксперт в сфере бьюти-тенденций добавила, что супруга 32-летнего Игоря Макарова может составить конкуренцию молоденьким девушкам.

«А если оценивать этот снимок, можно заменить, что благодаря естественному свету создается впечатление, что Лера вовсе не использовала косметику. На самом же деле, она, скорее всего, нанесла бронзатор, тональный крем и румяна. Кроме того, звезда сделала акцент на глазах, подчеркнув свои бровки», — рассекретила «натуральный» образ телеведущей Мамотина.

Кроме того, бьюти-блогер поделилась универсальным секретом поддержания молодости. Лилиана уточнила, что большинство женщин забывают о том, что кожа лица нуждается в постоянном увлажнении, а частое использование скраба может вызвать восполительный процесс.

Летом перед выходом на улицу нужно наносить солнцезащитный крем. Также стоит помнить о пагубном влиянии алкоголя.

«Если вы выпили на вечеринке бокал шампанского и не хотите утром бороться с отечностью лица, выпейте стакан воды, это поможет вывести алкоголь», — добавила Лилиана.

Также полезен ручной массаж проблемных зон — разглаживание глубоких морщин лба и носогубных складок.