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Задорожная объяснила, почему отказала себе в уколах красоты

34-летняя актриса отдает предпочтение более щадящим процедурам по уходу за лицом.

Задорожная объяснила, почему отказала себе в уколах красоты
Анастасия Задорожная (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Анастасия Задорожная в недавнем интервью призналась: она не может представить себе ситуацию, из-за которой она рискнула бы добровольно вколоть в лицо жидкость с неопределенным составом. Актриса из фильма «Любовь в большом городе» не постеснялась признаться, что ее страшат подобные процедуры. Именно поэтому знаменитость отказала себе в уколах красоты. По словам Насти, она не перестает поражаться смелости современных девчонок, которые готовы жертвовать натуральностью и естественностью ради надуманных идеалов красоты.

«Зачем так над собой издеваться. Это же больно!» — сетует Задорожная.

По словам актрисы, она отдает предпочтение более щадящим методам по уходу за лицом — маскам, сывороткам, массажу, натуральным кремам и тонику.

Анастасия не сомневается, что нет ничего лучше индивидуальности. Этих же правил знаменитость придерживается и в уходе за волосами. Задорожная уже давно отказалась от окрашивания, выбрав легкое тонирование, которое не вредит локонам.

«Чем меньше вы требуете от своих волос, тем больше они вам дадут… Их лучше не травмировать», — приводит WomanHit слова актрисы.

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Анастасия Задорожнаяестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастастиль звезд
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Задорожная объяснила, почему отказала себе в уколах красоты
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