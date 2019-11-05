Задорожная объяснила, почему отказала себе в уколах красоты

34-летняя Анастасия Задорожная в недавнем интервью призналась: она не может представить себе ситуацию, из-за которой она рискнула бы добровольно вколоть в лицо жидкость с неопределенным составом. Актриса из фильма «Любовь в большом городе» не постеснялась признаться, что ее страшат подобные процедуры. Именно поэтому знаменитость отказала себе в уколах красоты. По словам Насти, она не перестает поражаться смелости современных девчонок, которые готовы жертвовать натуральностью и естественностью ради надуманных идеалов красоты.

«Зачем так над собой издеваться. Это же больно!» — сетует Задорожная.

По словам актрисы, она отдает предпочтение более щадящим методам по уходу за лицом — маскам, сывороткам, массажу, натуральным кремам и тонику.

Анастасия не сомневается, что нет ничего лучше индивидуальности. Этих же правил знаменитость придерживается и в уходе за волосами. Задорожная уже давно отказалась от окрашивания, выбрав легкое тонирование, которое не вредит локонам.