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И снова неприятность: Меган Маркл уличили во лжи

Еще до замужества она призналась, что принимала ухаживания от футболиста Эшли Коула и спустя несколько лет подверглась нападкам.

И снова неприятность: Меган Маркл уличили во лжи
Меган Маркл уличили во лжи из-за старого интервью ФОТО: Reuters

Меган Маркл признается, что быть супругой венценосной особы очень нелегко. За ней пристально следят во всем мире, а если герцогиня допускает оплошность, то этот факт тут же становится достоянием общественности.

Недавно сразу несколько британских изданий уличили Маркл в лукавстве касательно давних отношений с футболистом Эшли Коулом. Еще до замужества с принцем Гарри Меган в одном из интервью призналась, что спортсмен уделял ей знаки внимания и она принимала его ухаживания.

Несколько лет никто не вспоминал про откровенное признание, и вот теперь брат футболиста вдруг решил добиться справедливости. По его мнению, Маркл — вовсе не та девушка, которая могла заинтересовать спортсмена и ее слова — ложь.

Пока герцогиня Сассекская не ответила на претензии в свой адрес и вряд ли станет вступать в разбирательства с каждым, кто ее в чем-то упрекает. Но слова о преследованиях со стороны Эшли Коула явно испортят ей настроение и десятки нервных клеток.

Мэттью Коул настаивает на лжи герцогини и отмечает, что его брат не мог быть влюблен в актрису и тем более преследовать ее, умоляя о свидании, пишет сайт Актуальные новости. 

Ранее на сестру Маркл Саманту было возбуждено уголовное дело из-за травли в интернете. Она позволяла себе слишком много противоречивых высказываний о герцоге и герцогине. Надо отметить, что это не единственный случай, когда родственники супруги принца оказываются в неладах с законом, сообщает сайт Радио «КП».

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И снова неприятность: Меган Маркл уличили во лжи
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