Пынзарь упустила важную деталь на своей новой фотографии

Дарья Пынзарь не устает делиться со своими подписчиками фотографиями, сделанными в разных живописных локациях. Она часто делает акцент на своем теле, показывая снимки в бикини. Поклонники обратили внимание на то, что на разных фото фигура Пынзарь часто выглядит по-разному.

Часто Дарья демонстрирует стройные ноги и подтянутый живот. Однако, как заметили СМИ, Пынзарь не дает покоя слава другой звезды Instagram, Анастасии Квитко. Так, на днях она опубликовала фотографию, на которой ее бедра объемнее, чем обычно. При этом, по всей видимости, Пынзарь, по всей видимости, забыла подкорректировать талию — из-за этого не создается эффекта бедер «а-ля Ким Кардашьян».

При этом большинство подписчиков не обращают внимания на такие мелочи. Под фотографией появилась масса восторженных комментариев. «Красавица», «Дашка-сексуашка», «Даша, ты умница и красавица», — написали фолловеры Дарьи.