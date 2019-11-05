34-летняя Задорожная нашла альтернативу беговой дорожке

Анастасия Задорожная не стала скрывать: она никогда не занималась профессиональным спортом. При этом 34-летняя актриса успела попробовать собственные силы в тайском боксе. Кроме того, в определенный период времени девушка увлекалась пробежками и силовыми нагрузками.

По словам Насти, ее всегда раздражал монотонный спорт — в этом плане знаменитость отдает предпочтение разнообразию. Сейчас девушка занимается аквафитнесом в бассейне и растяжкой. Таким образом, Задорожная сумела найти для себя альтернативу беговой дорожке.

«Мне вообще нравится заниматься в воде, потому что это комфортнее, ты работаешь исключительно со своим весом», — отметила в интервью WomanHit.ru актриса, заговорив о похудении и поддержании общего тонуса.

За тренировку Задорожная тратит порядка 800-1000 килокалорий. Именно поэтому вместо простой часовой пробежки она выбирает аквафитнес. Особое внимание Настя уделяет питанию. Актриса выступает против изнурительных голодовок, стараясь придерживаться собственной системы: она ест каждые три часа, не забывая о перекусах.