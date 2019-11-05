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«Счастлива быть одна»: Эмма Уотсон сделала откровенное признание

Актриса, известная по роли в фильмах о Гарри Поттере, заявила, что не принимает общественных установок и стереотипов о возрасте.

«Счастлива быть одна»: Эмма Уотсон сделала откровенное признание
Эмма Уотсон. Фото: GlobalLookPress

Эмма Уотсон в апреле этого года отметила свое 29-летие. По мере того, как актриса ожидает юбилея, она решила порассуждать на тему возраста и общественных установок, связанных с ним. 

В интервью изданию The Mirror британская актриса рассказала, что не переживает из-за того, что до сих пор не вышла замуж. Она призналась, что никогда не понимала, почему многие считают 30-летие ключевым возрастом в жизни человека. Однако когда ей исполнилось 29, артистка и сама начала переживать. 

Актриса не боится одиночества
Актриса не боится одиночества. Фото: GlobalLookPress

Уотсон напомнила, какие установки существуют в обществе по поводу 30-летия: многие осуждают женщин, достигших этого возраста, в том, что те не нашли стабильную работу, не вышли замуж, и не родили ребенка. Эмма убеждена, что все эти стереотипы создают сильный стресс. 

Она признается, что ранее не воспринимала всерьез утверждения, что можно быть счастливым без партнера. Однако теперь «Гермиона» и сама утверждает: «Я счастлива быть одна». 

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30-летиеАктрисаГарри ПоттерЭмма Уотсон
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«Счастлива быть одна»: Эмма Уотсон сделала откровенное признание
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