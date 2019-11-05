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Рецепт похудения: Екатерина Стриженова сбрасывает вес рекордными темпами

Ее поклонники в восторге от нового облика актрисы.

Рецепт похудения: Екатерина Стриженова сбрасывает вес рекордными темпами
Екатерина Стриженова. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА/Архив "ЭГ"

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова радует поклонников успешной диетой. На ее последних снимках в Instagram даже невооруженным глазом можно заметить, что женщина буквально расцвела и выглядит отлично.

В комментариях подписчики похвалили ведущую и порадовались ее успехам.

«Катюша, не налюбуюсь на Вас! С праздником! Всего самого доброго! Будьте счастливы! Вы продолжаете худеть? Можно побольше о питании вашем и образе жизни! За месяц реально на 7 кг похудеть???»

По словам самой Екатерины, весь секрет в катодиете. Умеренное содержание углеводов принесло свои плоды — примерно за год актриса сбросила 12 килограммов.

Екатерина Стриженова поделилась воспоминаниями о съемках в немецком фильме. По ее словам, самым сложным было учить роль на чужом языке. Как сообщила актриса, это было серьезное испытание «на любовь к профессии».

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Рецепт похудения: Екатерина Стриженова сбрасывает вес рекордными темпами
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