«Питаюсь каждые три часа»: Задорожная нашла для себя оптимальную диету

34-летняя Анастасия Задорожная нашла для себя оптимальную диету, которая заключается в индивидуальном подходе к принятию пищи. По словам актрисы, она старается есть каждые три часа — завтрак, перекус, обед, перекус и ужин. Знаменитость выступает против голодовок и изнурительных методик, позволяющих контролировать набор веса. Настя не скрывает: все это вредит здоровью и негативно сказывается на здоровье в целом. Если на фоне недосыпа, частых гастролей и перелетов ограничивать себя в питании, вполне можно столкнуться с непредвиденными последствиями.

И если в юности Задорожная была готова идти на подобные риски, то сейчас она отдает предпочтение здоровью, придерживаясь выработанной системы питания.

«Питаться нужно постоянно. Это необходимо для поддержания тонуса, чтобы дальше функционировать нормально. Перекусы для меня — это красные яблоки», — отметила актриса в интервью для WomanHit.

Анастасия призналась, что не считает себя сладкоежкой. Девушка абсолютно равнодушна к тортикам, пирожным и конфетам. Вместо сладких угощений она предпочитает лакомиться чем-нибудь солененьким. Так, Задорожная вряд ли сможет устоять перед селедкой.