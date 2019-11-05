Валерия в Ессентуках превратила гостиничный номер в тренажерный зал

Певица Валерия, которая приехала на гастроли в Ессентуки, в Instagram заявила, что может провести тренировку прямо в номере, если в отеле нет тренажерного зала. Именно так и случилось в этом городе.

Как сказала исполнительница, в отеле была фитнес-комната, но она не подошла ей для тренировок. Дело в том, что в ней отсутствовал интернет, а исполнительнице он жизненно необходим во время занятий. Звезда занимается со своим тренером онлайн. Поэтому она стала заниматься прямо в своем номере.

Кстати, исполнительница сказала, что очень любит занятия с наставником. Они мотивируют ее куда больше, чем индивидуальные упражнения.

«Занятия с тренером — наиболее эффективная форма тренировки на результат, но и самостоятельно заниматься с видеоинструктором очень полезно, что я, собственно, и делала на протяжении многих лет. Отправляясь на гастроли, всегда брала с собой видеоплеер с тренировочными программами на дисках, а последние годы закачивала различные приложения», — заметила певица.

Добавим, что супруг яркой исполнительницы Иосиф Пригожин регулярно рассказывает о спортивных подвигах своей жены. При этом сам Пригожин порой составляет компанию любимой женщине. Правда, как ранее он отмечал, у него порой не хватает, в отличие от жены, силы воли, чтобы регулярно заниматься спортом.