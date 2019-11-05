ЗВЕЗДЫ

Вся в маму: Топурия сопроводила подросшую дочку на детскую вечеринку

Оливия в стильном наряде повеселилась среди сверстников.

Вся в маму: Топурия сопроводила подросшую дочку на детскую вечеринку
Кети Топурия. фото: instagram.com/keti_one_official/

Кети Топурия не так давно перестала скрывать свой роман с новым избранником. Сердце певицы с первого взгляда украл дипломат Лев Деньгов. Они встречаются уже несколько месяцев и успели познакомиться с детьми друг друга. Артистка представила возлюбленному свою дочь Оливию от первого мужа, а Деньгов сына и дочку от прошлых отношений. Не так давно влюбленные даже вместе провели несколько дней в Баварии.

Пока Топурия живет со своей мамой, но она заверила в недавнем интервью, что уже задумалась о переезде в отдельное жилье. А пока певица старается максимум времени уделять наследнице. Накануне она сводила ее детскую вечеринку в стиле Хеллоуин. Несмотря на то, что праздник давно прошел, карнавальные костюмы были актуальны. Впрочем дочка звезды предпочла облачиться в стильное клетчатое платье, темные колготки и украсить голову венков из черных роз.

Аниматоры развлекали маленьких гостей. Оливия не растерялась и стала танцевать вместе с другими детьми. Девочке было очень весело. Поклонники убедились в том, что она пошла в маму харктером. Кети наблюдала за реакцией девочки и смеялась над тем, как она следила за аниматорами в устрашающих костюмах. «Ой не могу», — едва сдерживая смех приговаривала артистка. В конце праздника дочка звезды стала прыгать в дыму. Похоже, что дома мама с наследницей оказались поздно, так как утром Топурия дала понять, что ей нужен кофе.

Ранее солистка группы «А’Студио» уже показывала зажигательные танцы девочки. Более того, она не скрывает, что кроха в свои четыре года хорошо поет. Кети пока не знает, какую профессию выберет ее дочь, но она будет поддерживать ее и помогать строить карьеру, если Оливия решит пойти по стопам мамы.

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Вся в маму: Топурия сопроводила подросшую дочку на детскую вечеринку
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