ЗВЕЗДЫ

Галкин посмеялся над новомодным подарком от Киркорова

Шоумен снял шутливый ролик, в котором предстал в стильном пальто.

Галкин посмеялся над новомодным подарком от Киркорова
Максим Галкин. фото: globallookpress.com

Недавно Алла Пугачева выступила в Минске. Редкий концерт певицы прошел с аншлагом. Однако муж Примадонны Максим Галкин не смог на нем побывать. В это время он сам гастролировал. За неделю шоумен посетил пять городов. Заключительным стал Ижевск, где он не только выступил, что и повеселился. Юморист снял шутливый ролик, в котором высмеял новый подарок бывшего мужа Аллы Борисовны.

В кадре Галкин идет уверенным шагом за кулисами минуя охранников. Он облачен в джинсы, сапоги, темную футболку и стильное пальто черного цвета. К нему подбегает мужчина в синем костюме и восхищенно произносит имя французского дизайнера.

«Какой Джамбаттиста Валли? Совсем спутались! Гатролер, Галкин! Я понимаю, у вас много артистов…», — начал возмущаться он. «Знаете что, за такие слова вас бы лет 50 назад по щекам отхлестали», — заявил Максим, услышав слово «коллаборация». Импрессарио из Ижевска пояснил, что имел в виду наряд звезды. Как оказалось, пальто ему подарил Филипп Киркоров. «Осталось?», — с грустью спрашивает Борис. «Да, все что от него осталось. Тьфу, типун тебе на язык! Свежак, подарок!», — отвечает ему супруг Пугачевой. В итоге он врезается в дверь и начинает смеяться.

«Очередное наше дураковаляние с импрессарио из Ижевска. Боря любит снимать короткие скетчи с мной и моими коллегами-артистами», — пояснил в комментариях Максим. Презент подарок Киркорова он назвал «новомодным дефицитным коллабом с труднопроизносимым названием». Юморист отметил, что не разбирается в моде, но наряд на нем сидит идеально.

«Ну сидит как с самого модного Журнала! Носи на здоровье!», — написал король российской эстрады. Валерии, Инне Маликовой и даже Яне Рудковской понравилось новое пальто шоумена. А поклонники оценили актерский талант знаменитости. «Очень прикольно! Мне кажется, что многие артисты именно так себя и ведут!», «Обожаю вас и ваши приколы», «Концовка отменная», — прокомментировали пост подписчики.

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Звездный стильМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новостиФилипп Киркоров
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Галкин посмеялся над новомодным подарком от Киркорова
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