«Я обжора»: Боня обрадовалась набранным двум килограммам в Таиланде

Вот уже несколько месяцев Виктория Боня старается активно заниматься спортом. Но не похудения ради. Телеведущая и модель очень хочет набрать массу, чтобы ее тело выглядел рельефным. По этой причине она почти перестала ограничивать себя в питании. Девушка позволяет себе есть пирожные и разные вредные блюда. Не так давно она уехала отдыхать в Таиланд. Там даже в проливной дождь знаменитость отправляется каждый день на пробежку.

Поклонники были уверены, что занятия спортом не помогут Виктории, но они ошибались. После очередной пробежки по склонам девушка опубликовала фото, на котором предстала в объемным штанах, топе и короткой ярко-зеленой куртке. Она показала идеально плоский живот без намека на анорексию.

«Боже, как же хорошо отдыхается в Тайланде! Я набрала 2 кг и теперь мой вес 52,800. А вы говорили, бег в гору не поможет набрать вес», — похвасталась Боня.

Подписчики обрадовались и пожелали модели хорошего отдыха. «Поздравляю! Знаю как это радует, сама всегда хотела набрать вес», «Боже так вы же худышка», «Кушайте Вика! Вам можно!», — прокомментировали пост пользователи Сети. Самые внимательные отметили, что возможно звезде помогли не пробежки, а ее плотные ужины. Накануне она показала, как уплетает еду сразу с трех тарелок. Девушка полакомилась рисом, жаренными наггетсами и другими блюдами.

«Я обжора», — заявила Виктория.

Напомним, что ранее светская львица призналась, что больше не ставит фото в купальниках в соцсетях. Она в начале осени снова похудела, поэтому ей не нравилась своя фигура.