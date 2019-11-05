Фотосессия обнаженной Памелы Андерсон вызвала возмущение общественности

От любви до ненависти всего один шаг, очередное напоминание этого простого правила получила Памела Андерсон. Актрисе уже 52 года, но она все еще не стесняется сниматься топлес. Вот и на этот Хеллоуин актриса примерила необычный образ — обнаженную Памелу облили белой краской, а в руке актриса держала традиционный головной убор народа коренных американцев — венок из перьев благородных птиц. Именно этот жест и возмутил общественность, ведь для индейцев это не просто шапочка, а целый культурный символ.

Фанаты также упрекнули Андерсон в том, что звезда уже много лет активно защищает животных, но, видимо, забыла об уважении к правам людей.

1 июля звезде сериала «Спасатели Малибу», исполнилось 52 года. Мы решили проследить, как менялась внешность секс-символа с годами. Без сомнения, яркая блондинка Памела и сегодня выглядит сногсшибательно. Однако в ней уже мало что осталось от той юной знойной красотки, какой мы ее знали во времена «Спасателей».