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Фотосессия обнаженной Памелы Андерсон вызвала возмущение общественности

Коренные американцы и активисты ополчились против последней фотосессии секс-символа 90-х.

Фотосессия обнаженной Памелы Андерсон вызвала возмущение общественности
Памела Андерсон. Фото: Гусева Евгения/Архив "КП"

От любви до ненависти всего один шаг, очередное напоминание этого простого правила получила Памела Андерсон. Актрисе уже 52 года, но она все еще не стесняется сниматься топлес. Вот и на этот Хеллоуин актриса примерила необычный образ — обнаженную Памелу облили белой краской, а в руке актриса держала традиционный головной убор народа коренных американцев — венок из перьев благородных птиц. Именно этот жест и возмутил общественность, ведь для индейцев это не просто шапочка, а целый культурный символ.

Фанаты также упрекнули Андерсон в том, что звезда уже много лет активно защищает животных, но, видимо, забыла об уважении к правам людей.

1 июля звезде сериала «Спасатели Малибу», исполнилось 52 года. Мы решили проследить, как менялась внешность секс-символа с годами. Без сомнения, яркая блондинка Памела и сегодня выглядит сногсшибательно. Однако в ней уже мало что осталось от той юной знойной красотки, какой мы ее знали во времена «Спасателей».

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Фотосессия обнаженной Памелы Андерсон вызвала возмущение общественности
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