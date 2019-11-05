Летучая объяснила, почему на два года забросила серфинг

Отдыхающая на Мальдивах телеведущая Елена Летучая, снова занялась серфингом. Пока что 40-летняя звезда экрана только поплавала на доске, но собирается скоро покорять волны, стоя на ногах.

Напомним, в 2016 году будущий муж Елены — спортсмен и предприниматель Юрий Анашенков — привил своей возлюбленной любовь к серфингу. Летучая стала кататься на волнах, достигла определенных высот в этом деле, но потом забросила его. Сейчас она объяснила, почему.

«Было приятно вновь почувствовать под собой доску в океане после двухгодового перерыва и травмы в Коста-Рике», — написала «Ревизорро» в Instagram.

Среди комментариев поклонников, восхищенных смелостью и упорством телеведущей, отметилась и продюсер Яна Рудковская. Ее тоже вдохновила отвага Летучей.