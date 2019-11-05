Гостевой брак: Вуличенко не смогла жить с первым мужем на две страны

Актриса Екатерина Вуличенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему спустя десять лет рухнул ее брак с первым мужем. Актриса была замужем за бизнесменом Денисом Трифоновым. Звезда вспомнила историю их знакомства.

«Это романтическая история. Он утверждает, что влюбился в меня с первого взгляда. Денис меня увидел в аэропорту. Я полетела в Киев на съёмки. Он был в красивом английском пальто. Видела, как он пытался со мной познакомиться. Весь при этом краснел и бледнел. Потом Денис задал глупый вопрос: «А по какому поводу вы летите в Киев?» — вспомнила актриса.

Вуличенко отметила, что сначала все было прекрасно в их отношениях. «Денис закончил международные отношения. Но если честно я толком не знаю. Не интересуюсь, где работают мои мужья. После знакомства наша судьба пошла по-другому пути. Мы даже жили на два разных города. Это, конечно, была волшебная история», — сказала она.

При этом спустя десять лет она рассталась с мужем. «Мой муж никогда не хотел жить в России. Я не соглашалась переезжать в Лондон. Мне все-таки хотелось побыть актрисой. Мы развелись не потому, что кто-то делал подлые вещи. Просто из наших отношений ушла любовь. Весть о нашем разводе стала громом среди ясного неба. Все до поры до времени было замечательно. Но я поняла вдруг, что хочу быть счастливой, а я была несчастлива. Может мы не смогли пережить кризис в отношениях. Я это сделала и не жалею. Было, конечно, тяжело, особенно из-за дочки, она очень любит папу. Я поняла, что нельзя жить с нелюбимым мужчиной ради ребенка. Ребенок, когда вырастет, тебе спасибо за это точно не скажет», — заметила Екатерина Вуличенко.