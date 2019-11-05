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«Неповторимая!»: Рудковская расхвалила Собчак в день ее 38-летия

Продюсер поздравила свою подругу с днем рождения.

«Неповторимая!»: Рудковская расхвалила Собчак в день ее 38-летия
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com

В последнее время Яна Рудковская сблизилась с Ксенией Собчак. Девушки обмениваются не только колкостями, но и цветами, а также бывают друг у друга в гостях. Все это связано с тем, что они несколько месяцев работали над одним проектом — реалити-шоу «ЯнаСупер». В нем Собчак выступила в роли продюсера и режиссера, а Рудковская и ее семья стали героями передачи. В связи с последними событиями звезда не могла ни поздравить подругу с днем рождения.

5 ноября Ксении исполнилось 38 лет. С самого утра ее стали поздравлять близкие. Одним из первых теплые слова адресовал муж — Константин Богомолов. А Яна одарила телеведущую множеством комплиментов. В соцсети она опубликовала совместное фото с именинницей. В кадре они позируют в черных нарядах в одном стиле.

«С днём рождения, дорогая Ксюша! You‘ re the one and only! Ты — такая единственная и неповторимая! Уникальная! Очень тебя уважаю и люблю! Будь счастлива и пусть все твои мечты сбываются, а все твои многочисленные проекты становятся сенсациями ! Обнимаю , и жду 9 ноября! Первого нашего с тобой совместного телевизионного проекта на канале Супер, надеюсь , что все что мы с тобой задумали обязательно сбудется», — обратилась продюсер к знаменитости.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что и Яна, и Ксения настоящие труженицы и заслужили лучшего. «Девочки только вперёд, вы молодцы, вы умницы!», «Присоединяюсь к вашим словам!!! Обожаю эту девушку», «Богини», «Такие красивые», «Наши успешные женщины», — прокомментировали пост подписчики.

 

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Ксения Собчакроссийские звездыЯна Рудковская
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«Неповторимая!»: Рудковская расхвалила Собчак в день ее 38-летия
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