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Лолита назвала внучку Крутого «библейской наградой»

Четырехлетняя Деми-Роуз харизматично призналась деду в любви.

Лолита назвала внучку Крутого «библейской наградой»
Игорь Крутой. Фото Global look press

«Вот она – главная награда для композитора, отмечающего юбилей!», — написал в своем блоге Игорь Крутой. Композитор имел ввиду свою внучку, четырехлетнюю Деми-Роуз, которая трогательно призналась деду в любви. Одной из первых на пост отреагировала певица Лолита, она написала: «Библейская награда». И заслужила за столь короткое, но очень трогательное послание около 100 лайков.

«Я очень тебя люблю! Я тебя обожаю больше всех на свете! Кто тебя любит больше, чем я? Я тебя люблю – не могу», — пропела Роуз.

Отметим, что девочка – подстать деду. Она с ранних пор проявляет творческие таланты и особенно обожает петь. Игорь Крутой иногда пользуется этим. Например, недавно при помощи пения Деми-Роуз он креативно поздравил с днем рождения Ревву.

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Лолита назвала внучку Крутого «библейской наградой»
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