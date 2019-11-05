Обнаженная и в пластике: солистка группы «IOWA» снялась в откровенной фотосессии

Екатерина Иванчикова, более известная как певица IOWA, удивила своих поклонников, снявшись в откровенной фотосессии. Фото артистка выложила на своей личной страничке в Instagram. Певица предстала в загадочном образе: ее тело укрыто целлофаном, а руки и лицо покрыты чем-то вроде глины.

Как объяснила Катя, у нее обостренное чувство жизненных перемен, ей одновременно и страшно, и волнительно. Она обещает своим фанатам настоящее потрясение и объясняет, что каждый выход нового альбома — это как прыжок в неизвестность.

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Напомним, в конце сентября 2019 года Казань чуть не осталась без концерта группы – во время разгрузки багажа сотрудники авиакомпании случайно уронили музыкальный инструмент группы на асфальт. О случившемся сама солистка Катя Иванчикова рассказала в Instagram.