ЗВЕЗДЫ

Водонаева обвинила Малахова в «грязной» борьбе за зрителя

Телеведущая приняла сторону Натальи Рудовой и Ольги Серябкиной после скандального эфира.

Водонаева обвинила Малахова в «грязной» борьбе за зрителя
Алена Водонаева. фото: globallookpress.com

Андрей Малахов смог не просто построить карьеру телеведущего, но и стать одним из авторитетных журналистов, на которого ссылаются и чьи слова цитируют. Однако уже больше года назад он перешел работать на канал «Россия-1», где теперь ведет ряд передач, включая «Прямой эфир». Героями его ток-шоу становятся все чаще не только звезды, но и обычные люди, попавшие в непростую ситуацию. Однако выпуск передачи посвященный инстаграм-дивам, которые на самом деле являются эскортницами, вызвал большой скандал.

В эфире был показан список девушек, которые возможно оказывают эскорт услуги. Среди имен было много известных фамилий. И хотя редакторы передачи не утверждали, что список подлинный, Наталья Рудова обвинила телеведущего во лжи, а Настасья Самбурская заверила, что Малахов сам ей предлагал найти для нее богатого мужчину. Ольга Серябкина и вовсе решила подать в суд, так как в эфире использовались ее фото, к которым прикрепили расценки за услуги.

О произошедшем решила высказаться Алена Водонаева. Она уверена, что когда ТВ прекратит свое существование, то многие будут помнить, его «позорную предсмертную борьбу за зрителя». По ее словам, именно этим сейчас занимается Малахов, так как все больше людей отказываются от телевизоров в пользу Интернета.

«В этой грязной борьбе за долю эфира больше других отличился Андрей Малахов и его шоу „Прямой эфир“», — считает Алена.

Она уверена, что девушки с надутыми губами, занимающиеся древней профессией, конечно, шокируют зрителя. По мнению девушке, на разоблачении псевдоаристократок Андрею следует остановиться. Она отметила, что талант телеведущего — расположить к себе людей — ему может скоро и не понадобиться.

«Поскольку программа „Прямой эфир“ перешла из жанра „ток-шоу“ в поджанр „мусорный сериал“. Все меньше героев, которых нужно выводить на откровенный разговор, все больше дешевых тем, которые рождаются из пиара или провокаций и не требуют серьезной работы журналиста», — поделилась мнением Водонаева.

Инстаграм дивы. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Она подчеркнула, что ей жалко Малахова, который оказался в дурацкой ситуации, но звезда встала на сторону Рудовой и других девушек. Нельзя позволять ради хайпа полоскать в грязи свое честное имя«, — добавила она в своей колонке для издания «7 Дней».

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Алена ВодонаеваАндрей МалаховПрограмма "Прямой эфир"
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Водонаева обвинила Малахова в «грязной» борьбе за зрителя
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