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Подарок к юбилею: за один день МакКонахи набрал в Instagram полмиллиона подписчиков

Американский актер создал свой блог в день 50-летия.

Подарок к юбилею: за один день МакКонахи набрал в Instagram полмиллиона подписчиков
Мэттью МакКонахи. Фото Global look press

4 октября красавцу Мэттью МакКонахи исполнилось 50 лет. В честь этой круглой даты кинозвезда впервые завела свою страничку в Instagram. Всего за один день ее существования Мэттью сумел набрать более полумиллиона подписчиков. И это всего с одной публикацией и единственным stories!

В своем первом посте МакКонахи рассказал о цели своего появления в социальной сети. В Instagram он решил показывать себя настоящего, из обыденной жизни, а не киногероя. Рассуждения МакКонахи оказались длинными и достаточно нудными. Впрочем, многие начинающие блогеры этим страдают.

А вот первую stories актер начал довольно бодро – с вокализ. Однако потом опять пустился в пространные рассуждения.

Может ему одиноко и не с кем поговорить, как вы считаете?

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Тэги:

InstagramМэттью Макконахи
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Подарок к юбилею: за один день МакКонахи набрал в Instagram полмиллиона подписчиков
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