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«У Плющенко появится новая пассия»: экстрасенс предсказала будущее фигуриста

Наталья Копнева считает, что спортсмен скоро загуляет

«У Плющенко появится новая пассия»: экстрасенс предсказала будущее фигуриста
Евгений Плющенко. Фото Global look press

Ясновидящая Наталья Копнева дала неутешительные для Яны Рудковской прогнозы относительно Евгения Плющенко, их опубликовало издание «Дни.ру». Экстрасенс уверенна, что фигурист в скором времени изменит своей супруге.

Произойдет это уже в начале весны. Правда ничего серьезного за этими отношениями не будет – просто мимолетное увлечение, без каких-либо последствий. Однако эта интрижка разбередит в фигуристе желания, о которых он раньше даже не думал. И спортсмен встретит женщину, которая оставит глубокий след в его сердце.

Как у человека совестливого, у него начнутся душевные переживания из-за измены. Яна станет подозревать, что ее муж завел любовницу. Да и люди вокруг – не дураки, все видят. Их семья просто погрязнет в сплетнях. Однако к лету Плющенко оставит женщину на стороне и вернется в семью, утверждает экстрасенс. Ну что ж, поживем – увидим.

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«У Плющенко появится новая пассия»: экстрасенс предсказала будущее фигуриста
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