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Водонаева отказалась от отечественного шопинга, предпочитая Америку

Журналистке хватает купленной одежды на год.

Водонаева отказалась от отечественного шопинга, предпочитая Америку
Алена Водонаева. Фото Global look press (2)

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева призналась телеканалу «Ю», что основной шопинг для нее происходит в Америке. Вещи она покупает с запасом, до следующего визита в США.

«Каждое лето я привожу из Америки тонну шмотья, которое потом выгуливаю в течение всего года в Москве», — заявила она.

Напомним, журналистка ни раз признавалась в любви этому государству, а этим летом всерьез задумалась о переезде сюда. Она даже сыну наняла репетитора, чтобы ребенок смог в совершенстве овладеть английским языком. При этом Алена не постеснялась в выражениях, характеризуя российских людей, называя их «злыми» и «бескультурными».

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Водонаева отказалась от отечественного шопинга, предпочитая Америку
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