Водонаева отказалась от отечественного шопинга, предпочитая Америку

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева призналась телеканалу «Ю», что основной шопинг для нее происходит в Америке. Вещи она покупает с запасом, до следующего визита в США.

«Каждое лето я привожу из Америки тонну шмотья, которое потом выгуливаю в течение всего года в Москве», — заявила она.

Напомним, журналистка ни раз признавалась в любви этому государству, а этим летом всерьез задумалась о переезде сюда. Она даже сыну наняла репетитора, чтобы ребенок смог в совершенстве овладеть английским языком. При этом Алена не постеснялась в выражениях, характеризуя российских людей, называя их «злыми» и «бескультурными».