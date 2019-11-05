«Вам самим нравится?»: Оксана Пушкина изменилась до неузнаваемости

Оксана Пушкина решила поделиться в Instagram радостным моментом – встречей со старой знакомой, а нарвалась на злобные комментарии хейтеров. Подписчики телеведущей в буквальном смысле не узнали ее на фото. Виной тому – очередная пластическая операция, решили они.

56-летняя звезда телевидения запечатлелась на фото в компании с Долорес Кондрашовой. Для отечественных модниц это имя культовое, именно ее считают основательницей культуры салонов красоты в России. И именно ей приписывают открытие Сергея Зверева. Когда-то Оксана Пушкина приглашала Долорес и к себе на передачу «Женские истории».

Обе дамы старательно молодятся, несмотря на солидный возраст. И, хотя Пушкина уже сталкивалась с недобросовестными косметологами (в 2003 году она неудачно сделала уколы красоты), ведущая продолжает эксперименты по сохранению молодости. Поклонники заметили, что лица женщин в погоне за идеалом стали практически неузнаваемыми.