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«Вам самим нравится?»: Оксана Пушкина изменилась до неузнаваемости

Поклонники решили, что телеведущая сделала очередную подтяжку.

«Вам самим нравится?»: Оксана Пушкина изменилась до неузнаваемости
Оксана Пушкина. Фото Global look press

Оксана Пушкина решила поделиться в Instagram радостным моментом – встречей со старой знакомой, а нарвалась на злобные комментарии хейтеров. Подписчики телеведущей в буквальном смысле не узнали ее на фото. Виной тому – очередная пластическая операция, решили они.

56-летняя звезда телевидения запечатлелась на фото в компании с Долорес Кондрашовой. Для отечественных модниц это имя культовое, именно ее считают основательницей культуры салонов красоты в России. И именно ей приписывают открытие Сергея Зверева. Когда-то Оксана Пушкина приглашала Долорес и к себе на передачу «Женские истории».

Обе дамы старательно молодятся, несмотря на солидный возраст. И, хотя Пушкина уже сталкивалась с недобросовестными косметологами (в 2003 году она неудачно сделала уколы красоты), ведущая продолжает эксперименты по сохранению молодости. Поклонники заметили, что лица женщин в погоне за идеалом стали практически неузнаваемыми.

«А вам самим нравится ваше фото?», «Что с лицами?», «Оксана, вы сделали очередную подтяжку?», «По внешнему виду друг друга стоите», «Зачем себя уродовать?», «Кошмар», — можно прочитать в комментариях.

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Тэги:

Оксана ПушкинаСергей Зверев
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«Вам самим нравится?»: Оксана Пушкина изменилась до неузнаваемости
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