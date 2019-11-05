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Оксана Федорова показала чудодейственную икону

Актриса поздравила россиян с праздником, напомнив о его исторических корнях.

Оксана Федорова показала чудодейственную икону
Оксана Федорова. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Оксана Федорова по-своему отметила День народного единства, который Россия отмечала 4 ноября. Телеведущая напомнила своим подписчикам, что на этот же день выпал православный праздник Казанской иконы Божией Матери. 

В своей публикации Федорова рассказала о том, как в 1612 году народное ополчение во главе с гражданином Мининым и князем Пожарским положило конец Смутному времени на Руси. Бывшая «Мисс Вселенная» добавила, что ополченцы во время изгнания поляков из Кремля держали в руках именно казанскую икону, «которая явила свое чудесное заступничество за Русь».

«В память об этом событии на Красной площади был возведен Казанский собор, который был ликвидирован летом 1936 года», — поделилась своими познаниями Оксана и добавила, что восстановленный собор вновь появился на площади уже в 1993 году. Пост Федорова сопроводила собственным сэлфи, сделанным в церкви, а также иконой, на которой изображены руководители восстания 1612 года, держащие в руках казанскую икону. 

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День народного единстваисторияОксана Федоровапраздникцерковь
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Оксана Федорова показала чудодейственную икону
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