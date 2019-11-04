Пугачевой предрекли получение ордена от Зеленского

Недавно Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске. Она призналась, что сделала это по просьбе друзей. К тому же певицу много связывает с белорусской столицей — к примеру, там она познакомилась с нынешним мужем, Максимом Галкиным.

После концерта Примадонна пообещала больше не давать концертов вплоть до собственного 80-летия. Несмотря на всю серьезность заявления артистки, не все склонны верить в ее обещание. К примеру, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что певица не сдержит своего слова.

Чиновник напомнил, что Пугачева уже делала подобное заявление в апреле этого года, однако все равно выступила в Минске. Манукян заявил, что не исключает, что Алле Борисовне могут предложить выступить в какой-нибудь другой стране СНГ. В качестве примера он приводит Киев. Манукян считает, что там у артистки случился бы аншлаг. «Возможно, даже Зеленский вручил бы ей орден», — приводит слова чиновника портал Дни.ру.