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Пугачевой предрекли получение ордена от Зеленского

Некоторые не поверили обещанию артистки прекратить выступления до 80-летия.

Пугачевой предрекли получение ордена от Зеленского
Алла Пугачева. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Недавно Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске. Она призналась, что сделала это по просьбе друзей. К тому же певицу много связывает с белорусской столицей — к примеру, там она познакомилась с нынешним мужем, Максимом Галкиным. 

После концерта Примадонна пообещала больше не давать концертов вплоть до собственного 80-летия. Несмотря на всю серьезность заявления артистки, не все склонны верить в ее обещание. К примеру, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что певица не сдержит своего слова. 

Чиновник напомнил, что Пугачева уже делала подобное заявление в апреле этого года, однако все равно выступила в Минске. Манукян заявил, что не исключает, что Алле Борисовне могут предложить выступить в какой-нибудь другой стране СНГ. В качестве примера он приводит Киев. Манукян считает, что там у артистки случился бы аншлаг. «Возможно, даже Зеленский вручил бы ей орден», — приводит слова чиновника портал Дни.ру. 

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Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева в МинскеМаксим ГалкинМинскпримадонна
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Пугачевой предрекли получение ордена от Зеленского
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