ЗВЕЗДЫ

Валерий Сюткин рассказал Валерии и Пригожину анекдот про Машу Распутину

Еще утром артист встретил звездную пару в самолете, следующем в Ростов-на-Дону.

Валерий Сюткин рассказал Валерии и Пригожину анекдот про Машу Распутину
Валерий Сюткин. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

В День народного единства сразу у двух звезд российского шоу-бизнеса были запланированы концерты в Ростове-на-Дону. Утром в самолете, следующем в город, Валерия и Иосиф Пригожин встретили коллегу — Валерия Сюткина. 

Позднее все трое вместе с помощниками встретились в одном из ресторанов Ростова, чтобы пообедать. Пригожин поделился в своем микроблоге видео, снятым во время трапезы. 

За обедом Сюткин рассказал забавную историю из прошлого. Как следует из его рассказа, в 90-х годах у Маши Распутиной был концерт в Кремлевском дворце. Тогда артистка везде ездила с охранниками. Как заметил Сюткин, в этом зале охрана была не нужна — «там есть своя, более надежная». Тем не менее, охранники сопровождали артистку и переговаривались по рации: «Первый — второму: что делаем? Хозяйку на сцену…»

В какой-то момент один из охранников сидел в буфете. В этот момент у него сработала рация: «Первый вызывает второго». На этот охранник ответил: «Второй слушает». На вопрос «Что делаешь?», как рассказывает Сюткин, он ответил: «Приступил ко второму». 

 

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Валерий СюткинВалерияВалерия и Иосиф ПригожинМаша РаспутинаРостов-на-Дону
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Валерий Сюткин рассказал Валерии и Пригожину анекдот про Машу Распутину
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