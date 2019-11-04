Регина Тодоренко показала растяжку в прямом эфире

Регина Тодоренко, хотя и живет в России, успевает побывать на родине и даже принимать участие в украинских шоу. Накануне ее пригласили стать соведущей очередного выпуска местного варианта шоу «Танцы со звездами».

Телеведущая появилась в кадре в блестящем бархатном платье и сверкающих ботфортах. «Последний раз прямой эфир я вела 9 лет назад! Сегодня было очень волнительно и одновременно драйвово!» — призналась в своем микроблоге Регина.

Однако, несмотря на волнение, роль «ведущей балкона» ей удалась. В кадре Регина даже показала прекрасную растяжку, на которой не сказалась недавняя беременность. В эфире она объяснила это так: «Я уже тренируюсь перед следующим сезоном. Разминаю ноги, может, приму участие».

Подписчики Регины признались, что ее появление в эфире шоу стало для них главной неожиданностью. «Всем артистам и танцорам большущая благодарность за такое сумасшедшее шоу и адреналин!!!», — поблагодарила Тодоренко и добавила: «До встречи в следующем сезоне, а вдруг повезёт».