ЗВЕЗДЫ

Регина Тодоренко показала растяжку в прямом эфире

Звезда побывала в роли ведущей в украинском варианте проекта «Танцы со звездами».

Регина Тодоренко показала растяжку в прямом эфире
Регина Тодоренко. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Регина Тодоренко, хотя и живет в России, успевает побывать на родине и даже принимать участие в украинских шоу. Накануне ее пригласили стать соведущей очередного выпуска местного варианта шоу «Танцы со звездами». 

Телеведущая появилась в кадре в блестящем бархатном платье и сверкающих ботфортах. «Последний раз прямой эфир я вела 9 лет назад! Сегодня было очень волнительно и одновременно драйвово!» — призналась в своем микроблоге Регина. 

Однако, несмотря на волнение, роль «ведущей балкона» ей удалась. В кадре Регина даже показала прекрасную растяжку, на которой не сказалась недавняя беременность. В эфире она объяснила это так: «Я уже тренируюсь перед следующим сезоном. Разминаю ноги, может, приму участие». 

Регина Тодоренко похвасталась растяжкой
Регина Тодоренко похвасталась растяжкой. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Подписчики Регины признались, что ее появление в эфире шоу стало для них главной неожиданностью. «Всем артистам и танцорам большущая благодарность за такое сумасшедшее шоу и адреналин!!!», — поблагодарила Тодоренко и добавила: «До встречи в следующем сезоне, а вдруг повезёт». 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Танцы со звездами»Регина Тодоренкотв-шоуУкраина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Регина Тодоренко показала растяжку в прямом эфире
Интересно?
Поделись с друзьями: