«Тут такое дело»: Наталья Подольская поздравила россиян с праздником

Певица призналась, что ее супруг не поместился в кадре.

Наталья Подольская, как и другие звезды российского шоубизнеса, не забыла поздравить россиян с Днем народного единства. В своем микроблоге она опубликовала трогательное фото с четырехлетним сыном Артемием.

В описании к снимку артистка написала поздравление с праздником и заметила, что «единство начинается с семьи». Правда, следом приписала: «Тут такое дело…. @presnyakovvladimir не влез в кадр , но он всегда рядом и мы едины».

Поклонники ответили благодарностью на поздравление звезды и оценили юмор певицы. «Классно пошутили», «Но старший Пресняков уж точно рядом по ту сторону камеры», — отозвались подписчики Подольской. Многие из них также обратили внимание, что Артемий просто копия своего отца.